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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı.

Toplantı çıkışında bir gazeteci ordusu ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sormak için adeta bir yarış vardı.

Gazetecilerden biri, bu konuda başarılı oldu.

Erdoğan'ın yanına yaklaşan gazeteci, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Binyamin Netanyahu ile görüşmesi esnasında kendisi hakkındaki övgü dolu sözleri hatırlattı.

"DAHA GÖRÜŞMEDİK"

Gazeteci, Cumhurbaşkanı'na bu konudaki düşüncelerini sordu.

Erdoğan soruya, "Daha görüşmedik." sözleriyle cevap verdi.