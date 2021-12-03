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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde anlamlı hediye

Engelli bir genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafının kara kalem çalışmasını hediye etti.