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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde anlamlı hediye

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde anlamlı hediye

    Engelli bir genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafının kara kalem çalışmasını hediye etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 16:09
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

    Törende engelli vatandaşlara yönelik verilen destekler hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda beklemediği bir sürpriz ile karşılaştı.

    Törende bulunan engelli bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafının kara kalem çalışmasını hediye etti.

    ÇALIŞMAYI YAPAN GENCİN ELİNİ ÖPTÜ

    Genç ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözleri doldu.

    Teşekkürünü gencin elinden öperek ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ataması salonda seçilen numaralarla yapılacak 9 kişiye ilişkin bir numarayı, kendisine hediye takdim eden gençten istedi.

    Gencin 8 numarayı söylemesiyle, atama gerçekleştirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde anlamlı hediye VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a, Engelli Öğretmen Atama Töreni nde anlamlı hediye #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a, Engelli Öğretmen Atama Töreni nde anlamlı hediye #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a, Engelli Öğretmen Atama Töreni nde anlamlı hediye #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a, Engelli Öğretmen Atama Töreni nde anlamlı hediye #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a, Engelli Öğretmen Atama Töreni nde anlamlı hediye #5

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