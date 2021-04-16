Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gazetecilerden teşekkür

Cuma namazı sonrası gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, konuşmasının ardından basın mensuplarına tanınan aşı önceliği nedeni ile teşekkür edilerek çiçek takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde Cuma namazının ardından gazeteciler ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüşmesinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Anayasa Mahkemesi tarafından Kur’an kurslarının laikliğe aykırı olması gerekçesi ile kapatılmasına kadar gazetecilerin sorduğu birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının sonunda bir de sürprizle karşılaştı.

Koronavirüs sürecinde, sarı kart sahibi basın mensuplarına aşılamada öncelik verildiği için, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çiçek takdim edildi.

"HERKES ADINA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Konuşmasının ardından hazırladıkları çiçeği takdim eden kadın gazeteci, “Çiçek yaptırdık ama salgın sebebi ile size değil, ekibinize vereceğiz. Tekrar teşekkür ederiz herkes adına.” ifadelerini kullandı.

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"BUNUN KARŞILIĞINI VERMEMİZ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan jest karşısında, “Bu ne tatlı bir sürpriz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah bizleri Ramazan’a kavuşturdu. İnşallah bayrama da kavuşturur. Bunun karşılığını vermemiz lazım.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, uzatılan çiçeği, "Ben veririm diyerek.” gazeteciden teslim aldı.