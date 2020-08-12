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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven yüzde 50'nin üzerinde

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven yüzde 50'nin üzerinde

    Muhalefet partilerine yakın görülen MetroPOLL'ün anketinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenin yüzde 50,6 oranında olduğu görüldü.
    • AA
    • 12.08.2020 - 15:21
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 15:21
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven yüzde 50'nin üzerinde

    Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan hükümetlerle son yıllarda büyük bir değişim yaşadı.

    Muhalefet partileri her seçim öncesinde iktidarın değişeceğini iddia etse de seçimlerin tek kazananı Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Yapılan son anketlerden, seçimlerde yine benzer bir sonucun alınacağı anlaşılıyor.

    Türkiye'nin siyasi gündemine ilişkin araştırmalar yapan MetroPOLL Araştırma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan güven hakkında elde ettiği verileri paylaştı.

    Ankete katılanlara, "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" diye soruldu.

    Gelen cevapların yüzde 50,6'sı "Evet, onaylıyorum" dedi. Yüzde 43,3'lük kısım "Hayır, onaylamıyorum" derken, yüzde 6,1 "Fikrim yok" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven yüzde 50 nin üzerinde #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven yüzde 50 nin üzerinde #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven yüzde 50 nin üzerinde #3

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