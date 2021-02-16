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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Geert Wilders'a soruşturma açıldı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:52
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Geert Wilders'a soruşturma açıldı

    Hollanda'da İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Geert Wilders, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptı.

    Bu paylaşım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nı harekete geçirdi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Başsavcılık, Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders’nın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.” denildi.

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