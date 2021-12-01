Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs beraat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs beraat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine sosyal medyadan defalarca hakaret ve küfreden kişinin ceza almıyor olması, verilen kararların sorgulanmasına neden oldu.

Sosyal medyada "Zenger Teknik Donanım San.Tic.LTD.ŞTİ" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan hesabın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri tepkiye neden oldu.

Yargıya taşınan olayda hakaretleri, hesabı kullanan Mitat Güçlü Karataş isimli şahsın ettiği belirlendi.

İLK DAVADA CEZA ALDI, HÜKÜM GERİ BIRAKILDI

Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre, şahsın hakkında ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından 2018 yılında yapılan şikayet sonucunda İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

2020 yılında karara bağlanan bu davada mahkeme, Karataş'a Türk Ceza Kanunu'na göre "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ceza verdi. Ancak daha önce sabıkası olmadığı için hükmün açıklanması geri bırakılarak bu ceza ertelendi.





"KADDAFİ GİBİ, SADDAM GİBİ..."

Avukatların şikayeti sonrasında 2019 yılında da vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları şikayetle yeni bir dava açıldı.

Şikayete konu bu paylaşımlarda ise Karataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının içinde bulunduğu bir görselde "Peygamberleri getirseniz hatta Allah sizin için özel ayetler indirse acı sonucu değiştiremeyeceksiniz…", "Uluya uluya yalvararak, çığlık çığlığa hesap vereceksiniz. Kaddafi, Saddam, Çavuşesku ne ki…" ifadelerini kullandı.

BEN YAZMADIM DEDİ BERAAT ETTİ

İstanbul Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bu davada Karataş, paylaşımları kendisinin yapmadığını, savundu. Mahkeme bu savunmadan sonra beraat kararı verdi.

Kararda ise Karataş'ın, Cumhurbaşkanı'na yönelik paylaşımlarının rahatsız edici, ağır eleştiri ve kaba söz niteliğinde olmakla birlikte; açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olmadığı belirtildi.

Sanığın paylaşımındaki "geri zekalı" ifadesinin ise hakaret olduğu ancak bu ifadeyi de isim belirtmeden söylediği için kimi hedef aldığının anlaşılmadığı kaydedildi.

DAVA VE SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Karataş'ın beraaat ettiği davanın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yönelik hakaretleri nedeniyle yargılama ve soruşturmaları devam ediyor.

Bunlardan Bilal Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan'a yönelik hakaretleri nedeniyle İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Karataş hakkında, Sümeyye Erdoğan'a yönelik bir başka hakaretiyle ilgili de savcılık soruşturması devam ediyor.