Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs Suriye'de yakalandı

İHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden T.G.'nin Suriye'de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

SURİYE'DE YAKALANDI

"İstanbul Küçükçekmece’de ikamet eden şahsın Suriye’ye gittiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında İstanbul Başsavcılığı’nca yakalama kararı çıkartılmış, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımızın Çalışması, EGM Güvenlik Daire Başkanlığı ve Hatay İstihbarat Şube müdürlükleri desteği ile Suriye’de yakalanmıştır."

97 HESAPLA İLGİLİ ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yerlikaya, Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nca söz konusu içeriği paylaşan 97 hesapla ilgili adli süreç başlatıldığını ve bu hesapların tamamının mahkeme kararıyla erişime kapatıldığını da bildirdi.