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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş tutuklandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş tutuklandı

    TELE 1 televizyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkin benzetmeler yapan Sedef Kabaş, tutuklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.01.2022 - 18:57
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 19:13
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    TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına katılan Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, çirkin sözlerle hedef almıştı.

    Aktaş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." demişti. Kabaş'ın bu çirkin sözleri siyasilerden ve sosyal medyadan büyük tepki gördü.

    TUTUKLANDI

    Hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kabaş, sevk edildiği mahkemece 'Cumhurbaşkanına hakaretten' tutuklandı.

    Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine tepki yağdı VİDEO ARŞİV

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a hakaret eden Sedef Kabaş tutuklandı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a hakaret eden Sedef Kabaş tutuklandı #2



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