Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesine Osmanlı marşı dinlettiler

Bolu’da bir grup vatandaş, Yunanistan’da yayın yapan Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı hakaret içerikli haberine tepki gösterdi.

Bolu'daki bir kafeteryaya giden Mahmut Alan ve arkadaşları, internet üzerinde Dimokratia gazetesinin telefonunu bularak aradı.

Gazetenin telefonu açmasının ardından vatandaşlar, tepkilerini göstermek için başka bir telefondan Osmanlı marşı açarak Dimokratia gazetesi çalışanlarına dinletti.

"ATİNA'YA BİR GECEDE TÜRK BAYRAĞINI DİKERİZ"

Osmanlı marşının dinletildiği sırada telefonu eline alan Güneydoğu gazisi Ali Fındıkçı, Dimokratia gazetesi çalışanlarına, “Atina’ya bir gecede Türk bayrağını dikeriz. Bunu Türkçe’ye çevir. Sen benim dilimi öğreneceksin ben değil." dedi.

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"OLACAKLARI ONLARA HATIRLATTIK"

Dimokratia gazetesine tepki gösteren grup adına basın açıklaması yapan Mahmut Alan, “Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımıza ağır hakarette bulunan sözde Yunan gazetesi çok iğrenç bir başlık attı. Hatta bugün de bu başlığı tekrarlamış. Türk töresinde hiçbir zaman devlet büyüğüne, milletine, bayrağına hakarete sessiz kalınmaz. Biz 83 milyon vatandaşımızın göstereceği tepkiyi demokratik olarak temsili olarak gösterdik. Yalnız onlar boş başlık atmışlar. Biz olacakları, gerçekleri söyledik. Güneydoğu gazimiz çok güzel bir şey söyledi. 'Atina’ya geliriz, Türk bayrağını dikeriz' dedi. Biz gerçekleri ve olacakları onlara hatırlattık. Osmanlı marşını da dinlettik ki, bu topraklarda binlerce sene Hristiyan'ı, Yahudisi, Yunan'ı hep beraber adilce, adaletli bir şekilde Osmanlı devleti bünyesinde yaşamışlar. Adaleti bizde görmüşler. Bunlar bu terbiyesizliği yaparak gündeme gelmeye çalışıyorlar. Çünkü tirajı düşük bir gazeteymiş. Kendilerine Türk devletine hakaret etmemeleri gerektiğini öğrettik." şeklinde konuştu.