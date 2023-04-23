Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastadan duygulandıran dua: Oyumu verdikten sonra öleyim

İHA

Türkiye'de seçime 3 haftadan az bir süre kaldı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları çalışmalarını hızlandırdı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Ali Çiçek, Ramazan Bayramı nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret etti.

Çiçek, akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan 94 yaşındaki Ali Akgöz ile denk geldi.

Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını Ali Amca’ya iletti.

94 yaşındaki Ali Akgöz, duygulanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti.

Akgöz, şunları söyledi:

Nasip et diyorum, Allah’a yalvarıyorum, ona oyumu vereyim de öyle öleyim.