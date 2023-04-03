Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
AA

Türkiye, bugün bir kez daha tarihi bir ana şahitlik etti...

Yarım asırlık hayal olan TOGG'un gerçekleştirilmesine büyük pay sahibi olan Recep Tayyip Erdoğan, bugün eşi Emine Erdoğan araçlarını teslim aldı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk siparişi vermesiyle biri Anadolu diğeri model iki araç Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirildi.

Araçlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teslim edildi.

Anadolu ve Gemlik modellerinin tesliminden objektiflere tarihi kareler yansıdı.

İşte tarihi günden o tarihi kareler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler