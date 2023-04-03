Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yarım asırlık hayali olan TOGG'u gerçekleştirerek eşi Emine Erdoğan ile araçlarını teslim aldı. İşte tarihi günden kareler...

AA

Türkiye, bugün bir kez daha tarihi bir ana şahitlik etti...

Yarım asırlık hayal olan TOGG'un gerçekleştirilmesine büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün eşi Emine Erdoğan araçlarını teslim aldı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk siparişi vermesiyle biri Anadolu diğeri Gemlik model iki araç Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirildi.

Araçlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teslim edildi.

Anadolu ve Gemlik modellerinin tesliminden objektiflere tarihi kareler yansıdı.

İşte tarihi günden o tarihi kareler: