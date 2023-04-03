Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg'un teslim töreninden tarihi kareler

AA
Türkiye, bugün bir kez daha tarihi bir ana şahitlik etti...
Yarım asırlık hayal olan TOGG'un gerçekleştirilmesine büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün eşi Emine Erdoğan araçlarını teslim aldı.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk siparişi vermesiyle biri Anadolu diğeri Gemlik model iki araç Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirildi.
Araçlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teslim edildi.
Anadolu ve Gemlik modellerinin tesliminden objektiflere tarihi kareler yansıdı.