Türk Devlet Teşkilatları Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant havalimanında törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısına geçti.

İmam Buhari Nişanı tevdi edildi

Basın Toplantısında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyasına katkılarından dolayı Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı'nı tevdi etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmam Buhari Nişanı takdim edildi

"Bu kıymetli nişanın tarafıma tevcihinden şeref duyuyorum"

Tören sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fıkıh ilminin efendisi, aynı şekilde Kütüb-I Sitte birinci sırada yer alan Buhari'nin her şeyi İmam Buhari adına özellikle bu kıymetli nişanın tarafıma tevcihinden çok büyük şeref duyuyorum. Fıkıhta ve hadis ilminde zirve bir isim. Milletim adına bu nişana layık görülmem vesilesiyle gösterilen teveccühe teşekkür ediyorum. Nişanın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür." ifadelerini kulandı.





"İki ülkenin ezeli ve ebedi sembolü olarak kabul ediyorum"

"Bu nişanı ülkelerimizi arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren özellikle İmam Buhari'den birçok başlıkları tarafıma naklettiğinde ben hakikaten Şevket Mirziyoyev kardeşime farklı bir muhabbet beslemiştim. Tabii şimdi İmam Buhari adına üniversitenin burada kuruluyor olması gerçekten İslam dünyasına da çok farklı bir mesaj olacaktır. Bugün zaten bir heyet Türkiye'den oğlum da dahil olmak üzere İbn-i Haldun Üniversitesi'nden arkadaşlar Taşkent'e gelmişler, orada çalışma yapmışlardır. Önce insan anlayışıyla gerçekleştirilen bu reformlarla devlet adamlığını gösteren aziz kardeşim Şevket Mirziyoyev'e bu nişan vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum." dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyorum"

"Kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız ilişkilerimizi daha da ileri mertebelere taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Büyük bir onurla taşıyacağım Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı'nı almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum ve Şevket Mirziyoyev kardeşimin şahsında tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Biz tabii öğrencilik yıllarımızda özellikle İmam Buhari'yi Sahih-i Buhari isimli hadis eseriyle tanıdık. Bir numaralı tabii hadis eseri İmam Buhari'nin eseriydi. Bizim için en önemli kaynak eserdi. Herhangi bir hadis arayacaksak önce İmam Buhari'nin Sahih-i Buhari eserine bakardık. Tabii şimdi kardeşim burada böyle bir üniversiteyi kurduğu zaman inanıyorum ki burası çok ciddi bir ilmi merkez ve bir çekim alanı olacaktır. Çok önemli bir adım attı, kendisini tebrik ediyorum, takdir ediyorum sağ olsun."





"Sizi bir kez daha içtenlikle kutluyorum"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de yaptığı açıklamada, "Hepimiz sizi dünya çapında itiraf edilen büyük devlet ve siyaset adamı olarak hürmet ediyoruz. Kardeş Türk halkının tarihi ve bugünü büyük. Ve ben eminim. Türkiye'nin geleceği de elbette büyük olacak. Çünkü Türkiye'nin böylesine güçlü ulu önderi bir lideri var. Sizi bir kez daha kendi adıma ve halkım adına içtenlikle kutluyorum." dedi.