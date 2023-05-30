Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İranlı mevkidaşından kutlama telefonu İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı.

AA

Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Yüzde 52 oy alarak 17. galibiyetini edinen Cumhurbaşkanı Erdoğan için Beştepe'de kutlamalar yapıldı.

28 Mayıs ikinci tur seçimlerinin gerçekleştirildiği günün ilerleyen saatlerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi doldu taştı.

320 bini aşkın vatandaş, Külliye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilme heyecanını yaşadı.

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları da beraberinde geldi.

İbrahim Reisi'den tebrik görüşmesi

Son telefon ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Reisi, seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular de ele alındı.