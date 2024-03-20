Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Isparta'da coşkulu karşılama Seçim çalışmaları için şehre gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta mitingine 35 bin vatandaşın katıldığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında sahaya indi.

10 Şubat’ta ilk mitingine Zonguldak’tan başlayan Erdoğan, bu hafta ise sırasıyla Şırnak, Mardin, Ağrı, Vani Hakkari ve Erzurum’da mitingler düzenledi.

Son durak Isparta oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı ise Isparta oldu.

Erdoğan, Ispartalılar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

Mitinge katılımın oldukça yüksek olduğu görülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sayı geldi.

35 bin kişi katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Şimdi meydana gelirken arkadaşlara dedim ki, emniyete sorun bakalım şu anda alanda ne kadar Ispartalı kardeşim var. Ne dediler; 35 bin. İşte Isparta bu. Gül diyarı bu. Biz Isparta'yı sevdik, Isparta'da bizi seviyor" ifadelerini kullandı.