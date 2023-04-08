Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul’da coşkulu karşılama Metro hattı açılışı için Başakşehir’e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbulluların büyük ilgisiyle karşılandı. Coşkulu kalabalık, dikkatlerden kaçmadı.

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İstanbul, demir ağlarla örülüyor…

Birçok hizmeti hem Başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde megakentle buluşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışını yaptı.

Meydan tıklım tıklım doldu

Erdoğan’ı, açılış töreninde binlerce kişi karşıladı.

Cumhurbaşkanı, İstanbul'un önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşarken, onu görebilmek için saatlerce yol gelenler meydanı tıklım tıklım doldurdu.

Coşkulu kalabalık

Ellerindeki bayrakları hiç durmadan sallayan coşkulu kalabalık, dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı’na sevgisini göstermek isteyen İstanbullular, ellerinden telefonlarını düşürmedi, konuştuğu her dakikayı kayda aldı.

Kalabalık, ekranlara da yansıdı.