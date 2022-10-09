Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da yoğun ilgi

İstanbul Karaköy'de bulunan Galaport'u gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ortaya samimi kareler çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarının ardından cuma günü yurda dönüş yaptı.

Programı oldukça yoğun olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Balıkesir'de toplu açılış törenine katıldı.

Törenin ardından akşam saatlerinde İstanbul'da dönen Erdoğan, bugün Galataport İstanbul'u ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi

Ziyaret esnasında vatandaşlar ve turistler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

AA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.