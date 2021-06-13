Biden ile yapacağı görüşmede savunma sanayii konusundaki tutumu görüşeceğini aktaran Erdoğan, görüşme alanının çok geniş olduğuna dikkat çekerek müttefik ruhuna uygun hareket beklediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti öncesi yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeye dair merak edilenleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Amerika ilişkilerinin masaya yatıralacağını söyledi.

BIDEN İLE İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

ABD'nin Türkiye'ye karşı tavrına dikkat çeken Erdoğan, "Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor." dedi.

"SÖZLEŞMEYE UYMAYAN BİR ABD VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Patriot ve F-35 konusundaki tutumunu da hatırlatarak, "Türkiye ödemelerini yapıp F-35 konusunda ahdini yerine getirdiği halde sözleşmeye uymayan bir ABD var. Patriot konusunda da ABD sözünde durmadı. Beş tane F-35 verilmiştir, daha sonra bunlara el koymak suretiyle gönderilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Joe Biden ile yapacağı görüşme soruldu VİDEO

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İçeride ve dışarıda birçok dedikodu olduğunu belirten Erdoğan, bu dedikoduların geride bırakılıp, neler yapılabileceğinin konuşulması gerektiğini söyledi.

BIDEN'IN 1915 OLAYLARINA 'SOYKIRIM' TEPKİSİ

Biden ile görüşme alanının çok geniş olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak anmasını ele alarak, "Görüşme alanımız çok geniş. 24 Nisan bizler için maalesef bizler için çok olumsuz bir sonuç oldu. Bu yaklaşım bizleri üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değil. Türkiye rastgele bir ülke değil. Türkiye ABD ile NATO'da müttefik iki ülke. NATO'yla alakası olmayan Ermenilerle böyle bir yaklaşım içerisine girmesi bizi üzmüştür. Bunu hatırlatmadan geçmek mümkün değil." dedi.





"AFGANİSTAN SÜRECİNİ KENDİLERİYLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Afganistan'dan çıkmaya yönelik çalışmalarını hızlandıran ABD'nin bundan sonraki sürecini de gündeme getireceğini belirten Erdoğan, "ABD'nin Afganistan'dan çıkması halinde bölgede dengeyi sağlayacak tek ülke Türkiye. Bu konuda da arkadaşlarımız muhataplarına gereken cevapları verdiler. Afganistan sürecini de kendileriyle görüşeceğiz." dedi.

"SÖYLEM VE EYLEMDE MÜTTEFİK RUHUNA UYGUN HAREKET EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün gayenin NATO'nun birlik ve beraberliğine yakışacak amasız ve fakatsız bir yaklaşımı ABD'den görmek olduğunu belirterek, "Söylem ve eylemde müttefik ruhuna uygun hareket edilmesini bekliyoruz." dedi.