Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere banka promosyonu müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de vatandaşlara hitap ediyor. Alanda 75 bin kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitinglerine devam ediyor.

Dün Isparta ve Burdur'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

"Orta Asya'dan Balkanlara çok geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kayseri'de bugün bir kez daha sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Burası Mimar Sinan'ı Kadı Burhanettin'i yetiştiren şehir. Burası gönlü Erciyes dağından yüce Kayserili kardeşlerimin şehri. Dünyada eşi bulunmayan şehir Kayseri ile iftihar ediyorum.

Kayseri 14-28 Mayıs seçimlerinde ahde vefasını bir kez daha gösterdi. Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 63'ü aşkın cumhurbaşkanlığında yüzde 68'i bulan desteğiniz için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 31 Mart'ta bu milli irade destanını bir kez daha yazacağız. Kayseri vesayetten kumpasçılara, darbecilere kadar verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Şimdi Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz.

Emniyetten aldığım bilgiye göre meydanda 75 Kayserili var. Şimdi yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 31 Mart'a kadar 9 günümüz var.

Emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. kamu bankalarımız bu yıl ki promosyon ödemesi miktarlarını 8 ila 12 bin TL arasında belirledi.

Emekliler maaşlarını aldıkları yerden bu ödemeleri alacaklar. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.