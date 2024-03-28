Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete "Gabar" eleştirisi Kocaeli'de düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Burada önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar'da çıkarılan petrol hakkında da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Biz hiçbir zaman tribünlere oynayanlardan olmadık. Devletimize bedel ödetecek adımlar atmadık. Hep ileriye baktık. Gözümüzü ufuktan hiç bir zaman ayırmadık. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine israf diyenler, tarihimizin en büyük keşfimimizden sonra sustular.

Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Engelleri tek tek aşarak, saldırıları püskürterek Allah'a hamd olsun bugünlere kadar geldik. Her seçim öncesi petrol buluyor diye bizimle alay edenler Gabar'daki günlük 37 bin varil üretimimizi takdir etmek zorunda kalıyor." dedi.

Meydanda 85 bin kişi

Kocaelili kardeşlerime 14-28 Mayıs seçimlerindeki güçlü destekleri için teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde oranları inşallah çok daha yukarıya taşımaya var mıyız?



Burada 31 Mart gecesi kazanılacak zaferin müjdesini görüyorum. İnanıyorum ki Kocaeli, bir kez daha eser ve hizmet diyecek. Kocaeli, tercihini hem de çok net bir şekilde Cumhur İttifakından, ‘Gerçek belediyecilik’ten yana yapacak.



Kocaeli, sanayinin, üretimin, ticaretin şehri, milli iradenin yıkılmaz kalesi Kocaeli, 31 Mart’ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kocaeli ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Şu anda meydanda 85 bin kişi var.

"Sandığın telafisi olmaz"

Biliyorsunuz artık 2 gün kaldı. Hayatta pek çok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Pazar günü erkenden sandıklara koşacağız. Tercihimizi, göreve geldiğinde vaatlerinin arkasından duranlardan yana kullanacağız.



Özellikle belediye başkanlığında oyunuzun heba ve heder olmasına izin vermeyin. Ben milletimin ferasetine, sağduyusuna güveniyorum. Bu kardeşiniz, size cumhurbaşkanı olarak efendi olarak değil, hizmetkar olmaya geliyor. Kocaeli halkının en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyorum.



Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla dertleştik, bizler tüm farklılarımıza rağme gittiğimiz yerlede şunu gördük; 85 milyonluk büyük bir aileyiz. Görüş farklılıklarımıza rağmen hepimiz kardeşiz, biriz ve beraberiz.

"Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçmeden şehirlerimizi ayağa kaldırmaya başladı"

Uğruna bedel ödediğimiz kazanımlarımızın elimizden kaymasına izin veremeyiz. Siyasi görüşlerimiz, gönül verdiğimiz partiler, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir ama Türkiye, bizlerin ortak yurdu, çatısı, yuvasıdır. Sandığın itibarını hep birlikte koruyacağız. Aziz kardeşlerim Türkiye olarak bugünlere büyük mücadelelerle ulaştık. Kazanımlarımız bize altın tepside sunulmadı. Son 21 yılda milletçe pek çok kez kazandık. Nice zorluklar, nice sabotaja maruz kaldık.



Son olarak da 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler. Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçmeden şehirlerimizi ayağa kaldırmaya başladık. Deprem meselesi bir beka sorunudur. Gelecek 5 yıl boyunca seferberlik anlayışıyla adım atacağız.

TOKİ’yle attığımız adımlar hayat kurtardı. Yıkılan yapıların çoğu 1999 öncesi inşa edilenlerdir. Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak deprem meselesini beka sorunu olarak görmeliyiz.

"Deprem meselesini beka sorunu olarak görmek zorundayız"