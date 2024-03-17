Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Konya'da coşkulu karşılama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya Kılıçarslan Meydanı'ndaki mitinginde 110 bin kişiye hitap ediyor.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Konya'ya gitti.

Burada büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen halka hitap ediyor.

"Yollar hariç 110 bin kişilik katılım var"

Erdoğan, miting alanında yoğun bir katılımın olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Konya vefanın şehridir. Konya ile bizim gönül bağımız çok eskilere dayanır. Emniyet'ten sordurdum, yollar hariç 110 bin kişilik katılım var. Konya bu. Sadakatten ayrılmayın. Selçuklu başkenti Konya'ya da bu yakışır.

Buraya her gelişimde sizlerle büyük bir vefa ve dostluk kucaklaşması yaşıyorum. Girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk. Hep Konya ile birlikte yol yürüdük. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasının da Konya ile birlikte gerçekleştireceğiz."

"Türkiye'yi terörden, nice tuzaklardan kurtardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"21 yıldır Türkiye'ye hizmet ederken çok yönlü mücadelenin içinde olduk. Gece gündüz çalıştık. Vatan topraklarının her karşını yatırımlarla eserlerle donattık. Demokrasi hak özgürlük ihlallerini telafi edecek reformları hayata geçirdik.

Sayısız saldırının önüne set çektik. Türkiye'yi terörden, nice tuzaklardan kurtardık. Ülkemizi güçlendirirken memleketin her potansiyelini kullandık. Eski Türkiye ile şimdiki Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkün. Konya'nın 21 yılda kat ettiği mesafenin şahidi sizlersiniz."

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