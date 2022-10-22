Toplu açılış töreni için Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan burada tören alanında toplanan binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı vatandaşları selamladıktan sonra hitabına başladı.

Erdoğan burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çağrısıyla başlayan tartışmalara değindi.

Başörtüsü için referandum çağrısı

Anayasa çağrısını yineleyen Erdoğan, referandum yapılabileceğini de söyledi.

Erdoğan, "Hatta şunu da yapabiliriz; İlk defa Malatya'da açıklıyorum. Öyle mi? Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda çözülmüyorsa millete götürelim. Kararı millet versin. Türkiye yüzyılı bu tür tartışmaların aşıldığı yeni bir devrin adı olacaktır. dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malatya'da coşkulu karşılama VİDEO

Erdoğan'ın açıkalmalarından satır başları:

"Yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından tekrar Malatya'da sizlerle hasret gidermenin mutluluğu içindeyim.

Tarihe ismini seçkin insanların şehri diye yazdırmış Malatya bugün de bütün parıltısıyla yoluna devam ediyor.

Malatya'ya 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptık. Seviyoruz Malatya'yı.

Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık.

Malatyamıza ilk evim kampanyasıyla 2 bin 500 konut, ilk iş yerim kampanyasıyla 500 iş yeri daha kazandırıyoruz.

Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu 462 kilometreye çıkardık.

Toplam yatırım tutarı 8 milyar lirayı geçen 133 ayrı projenin resmi açılışını buradan yapacağız.

Malatya'ya elimiz boş gelmedik yine dolu dolu geldik. Malatya'yı Sivas'a bağlayan 104 km'lik Hekimhan Yolu'nu, 8 tüneli ve 14 köprüsü ile birlikte resmen hizmete alıyoruz.

TOKİ vasıtasıyla Malatya'da 17 bin 843 konut projesini hayata geçirdik. İlk evim kapsamında 2 bin 500 daha konut kazandırıyoruz.

Her kesimden insanımızın hak ve özgürlük talebini gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle çözdük. Ekonomimizi büyütüp istihdamı artırdık."

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