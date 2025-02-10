Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da fahri doktora beratı verildi

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Malezya, Endonezya ve Pakistan’a bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk durağı olan Malezya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda; Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akabinde de Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'ne geldi.

FAHRİ DOKTORA BERATI TAKDİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya'da Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora beratı takdim edildi.

ÖĞRENCİLERE HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

"TÜRKİYE OLARAK 190'I AŞKIN ÜLKEYE YÜKSEKÖĞRENİM İMKANI SUNUYORUZ"

5 yıl aradan sonra dost ve kardeş ülke Malezya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kendimizi evimizde, kardeşler arasında hisesediyoruz. Asya'nın iki yakasında yer alan Malezya ve Türkiye dost, kardeş ve ortaktır. 2014 yılında olan ilişkilerimizi 2022 yılında stratejik düzeye çıkardık.



Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Bir dönem ülkemize hakim olan dönemde çok sayıda öğrencimiz Türkiye'de akademik kariyer yaptı. Bugün Türkiye olarak 190'ı aşkın ülkeye yükseköğrenim imkanı sunuyoruz.

"MALEZYA AKADEMİK HAYATINDA SEÇKİN BİR ROL OYNUYOR"