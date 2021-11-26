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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Menemen’de yoğun ilgi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in Menemen ilçesinde katılacağı program öncesinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 19:00
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 20:11
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Menemen’de yoğun ilgi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki programları kapsamında Bayraklı ilçesinde deprem konutlarını teslim etmesinin ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nun açılışını gerçekleştirmesinin ardından Menemen ilçesine geldi.

    Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra engelli vatandaşlar için düzenlenen ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen programa katılmak için Tarihi Taşhan Çarşısı’na hareket etti.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

    Erdoğan, programa gelirken yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

    Vatandaşları otobüsten selamlayan Erdoğan, daha sonra Tarihi Taşhan Çarşısı'na giriş yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Menemen’de yoğun ilgi VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Menemen’de yoğun ilgi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Menemen’de yoğun ilgi #2

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