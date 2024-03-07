Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mersin mitingine coşkulu katılım

31 Mart'ta yapılacak seçimlere yalnızca 24 gün kaldı.
Türkiye'yi karış karış gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son durağı Mersin oldu.
Gittiği her yerde coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mersin'de coşkulu bir kalabalık bekliyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mitingleri kapsamında Mersin'de vatandaşlara seslendi.
Cumhurbaşkanı alanda kaç kişi olduğunu da söyleyerek şu ifadeleri kullandı; "Şu anda karşımdaki katılıma bakıyorum. Bugün Mersin ne kadar burada biliyor musunuz? 85 bin… Ben inanıyorum ki gümbür gümbür Mersin 31 Mart'a yürüyecek. 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden açıklamaları şu şekilde;
"Mersin daima ülkemizin vitrin şehirlerinden biri oldu"
Vatanın bu güzel köşesinde Türkiye'nin her coğrafyasından kardeşlerimiz huzur ve güven içinde yaşıyor. Mersin, ülkemizle birlikte dünyaya da kardeşlik dersi veriyor. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi Toros Dağları'ndaki Yörük çadırının dumanı tüttüğü sürece, bu ruhu yaşadığımız müddetçe kimse ülkemizin sırtını yere getiremez. Bereketli topraklarıyla, ihtişamlı ormanları ve dağlarıyla, ticaretimizin kalbi limanıyla, en önemlisi güzide insanıyla Mersin daima ülkemizin vitrin şehirlerinden biri oldu.
Bin yıldır Akdeniz ufuklarından gözünü ayırmayan, sevdasının ve davasının nöbet yerini terk etmeyen Mersin, Türkiye Yüzyılı'nın da öncülüğünü üstlenecektir. Bu vesileyle geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanlığında yüzde 40, Meclis'te yüzde 38 oy oranıyla verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum.
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