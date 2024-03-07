Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mersin mitingine coşkulu katılım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de vatandaşlarla bir araya geldi. Yerel seçimler kapsamında Mersin'de miting yapan Erdoğan, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

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31 Mart'ta yapılacak seçimlere yalnızca 24 gün kaldı.

Türkiye'yi karış karış gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son durağı Mersin oldu.

Gittiği her yerde coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mersin'de coşkulu bir kalabalık bekliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mitingleri kapsamında Mersin'de vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı alanda kaç kişi olduğunu da söyleyerek şu ifadeleri kullandı; "Şu anda karşımdaki katılıma bakıyorum. Bugün Mersin ne kadar burada biliyor musunuz? 85 bin… Ben inanıyorum ki gümbür gümbür Mersin 31 Mart'a yürüyecek. 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden açıklamaları şu şekilde;

"Mersin daima ülkemizin vitrin şehirlerinden biri oldu"