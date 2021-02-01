Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müslüm Gürses sürprizi

Antalya AK Parti İl Teşkilatı, Müslüm Gürses'in Seni Yazdım şarkısını hep bir ağızdan söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a canlı yayında sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla kongresine canlı bağlantıyla katıldı.

Kongrede Antalya AK Parti İl Teşkilatı'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müslüm Gürses'in Seni Yazdım şarkısıyla sürpriz geldi.

Şarkının nakarat kısmındaki "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da. Arasalar bulamazlar rüyada. Göremezler seni yazdım kalbime." sözlerini AK Partililer, kongrede hep bir ağızdan söylerken; Cumhurbaşkanı Erdoğan da gülümseyerek "Hasret kalmışız bunlara yahu." ifadelerini kullandı.

MÜSLÜM BABA'YA SELAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yapılan şarkı sürprizi sonrası "Bu arada bu vesileyle Müslüm Baba'ya da bir selam göndermenin faydası var." ifadelerini kullandı.

AK Parti Antalya kongresinde Müslüm Gürses sürprizi İZLE