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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a New York’ta gurbetçilerden sevgi gösterisi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta kaldığı otel önünde Türk vatandaşlarının sevgi gösterisi ile karşılandı.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 14:40
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 15:34
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a New York’ta gurbetçilerden sevgi gösterisi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul toplantısı için geldiği ABD’nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor.

    Erdoğan, konakladığı otele geldiği sırada Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

    ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ

    Otel önünde “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganları ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendini karşılayan çocukların sevgi gösterisi ile karşılaştı.

    Çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarını selamlayarak otele geçti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a New York’ta gurbetçilerden sevgi gösterisi VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a New York’ta gurbetçilerden sevgi gösterisi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a New York’ta gurbetçilerden sevgi gösterisi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a New York’ta gurbetçilerden sevgi gösterisi #3

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