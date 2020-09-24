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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okullar açılsın önerisi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okullar açılsın önerisi

    Korona sürecinde tamamı açılmayan okullar için AK Parti'den Erdoğan'a "Çocuklarda obezite başlangıcı arttı,hem psikolojik hem beden olarak yıpranıyorlar" gerekçesiyle okulların açılması önerisi geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 09:54
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 09:54
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    Dün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında gündeme dair konular ele alındı.

    Ana gündem ise pandemi sürecinde okulların durumu oldu.

    AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmayları toplantıda, okulların ve yurtların tamamının açılması önerisiyle geldi.

    OKULLARI AÇALIM YOKSA ÇOCUKLAR OBEZİTE OLACAK

    Partililer bu önerilerinin gerekçesini ise üniversiteler sayesinde ekonomileri ayakta duran illerin zor durumda olması ve çocuklarda obezite başlangıcının artmasıyla savundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konuyu Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'yla konuşacağını belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a okullar açılsın önerisi #1

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