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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Prag’da sevgi seli

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Çekya’nın başkenti Prag’da Türk ve Azerbaycanlı vatandaşlar tarafından sevgi seli ile karşılandı.
    • 06.10.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 14:10
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Prag’da sevgi seli

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Çekya’nın başkenti Prag’a geldi.

    Erdoğan’ı taşıyan uçak TSİ 12.50’de Prag Vaclav Havel Havalimanı’na indi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag Kalesi’nde gerçekleştirilecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesinde Prag Büyükelçiliği Rezidansı’na geçti.

    Büyük sevgi seli ile karşılandı

    Burada Erdoğan, Türk ve Azerbaycan vatandaşlarının büyük sevgi seli ile karşılandı. Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Erdoğan’ı bekleyen kalabalık, "Hoş geldin" sloganları attı.

    Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek, uzun uzun sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra rezidansa geçti. Erdoğan, buradan zirvenin gerçekleştirileceği Prag Kalesi’ne geçecek.

    Büyükelçilik binasının bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Büyükelçilik Rezidansı’na gelişi sırasında ise yoğun güvenlik önlemleri alınarak, büyükelçilik binasının bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Prag’da sevgi seli #1

    Erdoğan, Paşinyan ile görüşecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.00’te gerçekleştirilecek açılış oturumu ile "Barış ve Güvenlik" konulu yuvarlak masa toplantısına katılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer bazı liderlerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in katılımıyla düzenlenecek dörtlü görüşmede bir araya gelecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Prag’da sevgi seli #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Prag’da sevgi seli #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Prag’da sevgi seli #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Prag’da sevgi seli #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Prag’da sevgi seli #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Prag’da sevgi seli #7


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