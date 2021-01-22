Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların açılıp açılmamasını kabine toplantısında ele alacaklarını, gelecek verilere göre bir esnemenin düşünülebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı'na, koronavirüsle mücadele kapsamında kapalı bulunan restoran ve kafelerin ne zaman açılacağı soruldu.

"GELEN VERİLERE GÖRE ESNEME YAPILABİLİR"

Şu anda başarılı bir süreç yönetildiğinin altını çizen ve bu başarılı süreci tersine çevirmek istemediklerini söyleyen Erdoğan, kabine toplantısını işaret etti.

Gelecek verilere göre bir esneme düşünülebileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Restoran işletmeciliği konusuyla ilgili kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi. Maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. O riski almak istemiyoruz. Bu süreci dikkatle, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a restoranların ne zaman açılacağı soruldu VİDEO