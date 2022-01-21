Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhangi bir işgale yönelik gelişmenin olması veyahut da bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz herhangi bir işgale yönelik bir gelişmenin olması veyahut da bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Türkiye olarak biz bu huzursuzluğu kabul etmiyoruz. Zira Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Tarihinde olmayan bir barış içerisinde Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel bazda Rusya-Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile de ilişkilerimiz gayet iyi. Bu olumlu gelişmelerin Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönmesini kabullenemiyoruz. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olması için arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse bu görevi yapmaya hazır olduğumuzu daha önce de gerek Zelenski'ye gerekse de Putin'e de iletmiştim. Şimdi önümüzde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada Sayın Putin ile bir görüşme olabilir. Moskova ziyareti olabilir. Biz bölgede barışın egemen olmasını istiyoruz. Üzerimize düşen ne olursa yapmaya hazırız." dedi.

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