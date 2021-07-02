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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi

Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi başta olmak üzere şehirdeki birçok önemli kuruluşun açılışını yapmak üzere kente giden Erdoğan, “Gerçekten çok özledim” dedi, dakikalarca alkışlandı.