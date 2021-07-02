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- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi
- AA
- 02.07.2021 - 16:08
- Güncelleme : 02.07.2021 - 17:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin resmî açılış törenine katıldı.
Büyük bir sevgi gösterisi ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce katılanları selamladı.
Konuşmasına başlamadan dakikalarca alkışlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden sizlerle yüz yüze görüşmekten, bir araya gelmekten, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum.” dedi.
“GERÇEKTEN ÇOK ÖZLEDİM”
Koronavirüs nedeniyle araya mesafeler girdiğini hatırlatan Erdoğan, “Gerçekten çok özledim” diye konuştu.
Erdoğan, “Bu pandemi, bu salgın adeta bizi birbirimizden ayırdı. Ama şimdi bir aradayız. Allah’ımıza hamdolsun. İnşallah bu yolculukta bütün engelleri aşarak, yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanının bu sözleri üzerine açılış törenine katılan binlerce kişi, ellerindeki bayrakları sallayarak karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizleri çok özledim VİDEO