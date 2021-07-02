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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi

    Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi başta olmak üzere şehirdeki birçok önemli kuruluşun açılışını yapmak üzere kente giden Erdoğan, “Gerçekten çok özledim” dedi, dakikalarca alkışlandı.
    • AA
    • 02.07.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 17:26
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin resmî açılış törenine katıldı.

    Büyük bir sevgi gösterisi ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce katılanları selamladı.

    Konuşmasına başlamadan dakikalarca alkışlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden sizlerle yüz yüze görüşmekten, bir araya gelmekten, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum.” dedi.

    “GERÇEKTEN ÇOK ÖZLEDİM”

    Koronavirüs nedeniyle araya mesafeler girdiğini hatırlatan Erdoğan, “Gerçekten çok özledim” diye konuştu.

    Erdoğan, “Bu pandemi, bu salgın adeta bizi birbirimizden ayırdı. Ama şimdi bir aradayız. Allah’ımıza hamdolsun. İnşallah bu yolculukta bütün engelleri aşarak, yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanının bu sözleri üzerine açılış törenine katılan binlerce kişi, ellerindeki bayrakları sallayarak karşılık verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizleri çok özledim VİDEO



    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi #7

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi #8

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi #9

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi #10

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi #11

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi #12

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sakarya’da sevgi gösterisi #13

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