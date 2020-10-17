Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sancak hediye edildi

Fatih gemisinde bugün yeni bir rezerv müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı'da zafer kazanan donanma gemilerine asılan sancağı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Karadeniz'deki rezerv keşfine 85 milyar metreküp daha eklendiğini açıkladı.

Fatih sondaj gemisinde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı, toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığının müjdesini verdi.

SANCAK HEDİYE EDİLDİ

Bulunan rezervlerin 2023'te halkın kullanımına sunulacağını da açıklayan Erdoğan'a, törene katılanlar tarafından tarihi keşfi zafer olarak niteleyen bir sancak hediye edildi.

SANCAĞIN ANLAMI

Hediye edilen sancağın tarihi bir anlamı olduğu, Osmanlı'da zafer kazanan donanma gemilerine asıldığı öğrenildi.