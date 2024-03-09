Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da coşkulu karşılama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa'daki mitinginde büyük bir kalabalığa hitap ediyor.

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ensonhaber.com

Yerel seçim için heyecan dorukta.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu doğrultuda her gün bir ilde mitingler düzenliyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı ise Şanlıurfa oldu.

70 bin kişiye hitap ediyor

Erdoğan burada, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Miting alanını erken saatlerde dolduran ve pankartlarla süsleyen halka hitap eden Erdoğan, "Alanda şu anda verilen rakam 70 bin." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütüne sırtını dayayanlara geçit vermeyeceğinize inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şanlıurfamız bugün yine bir başka güzel. Urfalılar bir asır önce işgalci Fransızları bu mübarek topraklardan kovarak 'şanlı' ünvanı aldı.

Bugün de terör örgütüne sırtını dayayanlara, küçük hesapları için şehrinin geleceğini tehlikeye atanlara geçit vermeyeceğinize inanıyorum. Urfalılara da zaten bu yakışır. Hep söylüyorum, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.

"Bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz"

Belediyelerde 30 yılı aşan müktesebatımız bulunuyor. Biz projede, programda, yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu kardeşiniz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Yerel yönetimlerde 31 Mart'ta yerel yönetimleri de Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız Şanlıurfa'yı yakışır yatırımlarla daha farklı hale getireceğiz. Biz ne Urfa da ne başka yerde milletimize asla yalan söylemedik. Söylediğimizi yapmak için gece-gündüz gayret gösterdik.

"Fenerbahçe - Galatasaray maçını Şanlıurfa'ya aldık"

Vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Her kesimden insanımızın sıkıntısını çözecek kararlılığa biz sahibiz. Gençler, 7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da ne yapıyoruz? Fenerbahçe - Galatasaray maçını Şanlıurfa'ya aldık. Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır.

Şimdiden 31 Mart'a hazır mıyız? Gümbür gümbür çalışıyor muyuz? Ben size inanıyorum, siz de bana inanıyorsunuz. 31 Mart akşamı Şanlıurfa’yı Ankara'dan ayrıca takip edeceğim.