Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seccade hediye edildi Toplu açılış töreni için gittiği Bağcılar’da binlerce kişiye seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a konuşmasının ardından seccade hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil. 15 Mayıs’ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz” dedi.

ensonhaber.com

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabıları ile bastı, Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Kılıçdaroğlu’na toplumun önemli kesimlerinden büyük tepkiler verildi.

Bugün Bağcılar’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde de, bu skandal fotoğraf karesi vardı.

Seccade hediye edildi

Öyle ki Cumhurbaşkanı, daha sözlerinin başında Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak “Bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur yapabilirler. Ne yazık ki bütün bunlara en güzel cevabı 14 Mayıs’ta aziz milletim verecektir.” dedi.

Erdoğan’a konuşmasının sonunda ise Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından seccade hediye edildi.

"Bu seccade basmak için değil, 15 Mayıs'ta şükür namazı kılabiliriz"

Hediyesini meydanda toplanan binlerce kişiye gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil. 15 Mayıs’ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz.” dedi.

Bu sözlere, Bağcılar halkı alkışlarla destek verdi.