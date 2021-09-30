Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastane açılışında video konferans ile görüştüğü küçük çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz yıl Kartal Lüti Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış törenini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beynindeki tümörün alınmasıyla hastanede tedavi gören 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile video konferans aracılığıyla sohbet etmişti.

Kendisine oyuncak araba hediye edilen küçük çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam göndermişti.

Dün akşam saatlerinde ise 3,5 yılda 19 kez ameliyat masasına yatan Tunçel'den acı haber geldi.

BABA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberi alınan minik Tunçel için bugün Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Küçük çocuğun cenazesi Kayaşehir’de bulunan aile kabristanlığına defnedilirken, baba Ömer Tunçel’in ise törende güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisiyle tanınan Abdulkadir Tunçel hayatını kaybetti VİDEO







"2,5 SENESİ HASTANEDE GEÇTİ"

Oğlunun cenaze töreninde konuşan acılı baba Ömer Tunçel, “Yaklaşık 4 seneye doğru gidiyordu. Beyin tümörü ile mücadele ediyordu. 3. kez lüks etti. Nasip kısmet buraya kadarmış. Her şey Allah’tan üniversite hastanesinde biz ilk çocuk nörolojiye muayene olmaya gittik. Acil beyin MR’ı denildi, yatış yapıldı. Şikayetten Alllah’a sığınırım o gün bu gündür hastanedeyiz. 3,5 senenin yaklaşık 2,5 senesi hastanede geçti diyebilirim. Orada tek üzüldüğüm tümör ameliyatı yapıldı. Hidrosefali hastalığı gelişti. Şantını beceremediler. Beceremediklerini söylememeleri nedeniyle 10 tane ameliyat geçirdi. Aldım başka bir üniversite hastanesinde bir tane taktırdım. Çok ameliyat olmaktan 1 ay sonra dikişleri açıldı.

En son Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi servisinde Tufan hocamıza müracaat ettik. Tufan hocamız sağ olsun bizi bu sıkıntılardan kurtardı. Geçen yıl haziran ayında 3 tümör ameliyatı oldu. Tufan hocam hem tümör hem de ikinci şantı takarak tek ameliyat yaptı. Hiçbir problem yaşamadık. Ben hayat tecrübeme göre konuşuyorum. 19’uncu ameliyatını oldu. Ehli ellere denk gelmememiz nedeniyle maalesef ki 19 kez ameliyat oldu. Mevlam hayatın her safhasında işin ehli ile denk getirsin” dedi.





"ONA OLAN SEVGİSİ BİR BAŞKAYDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı oğlunun ayrı bir sevgisi olduğunu ifade eden Tunçel, “Cumhurbaşkanımıza aşıktı. Biz hiçbir şey öğretmedik. Afişlerde, billboardlarda Cumhurbaşkanımızın resmini görür hemen Rabia işaretini yapardı. Kendisini çok seviyordu. Ona olan sevgisi bir başkaydı. Allah’ta onun sevgisini karşılıksız bırakmadı. Kartal Şehir Hastanesi'nin açılışında onları buluşturdu. Duasını aldık. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.







