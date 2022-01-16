Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için "Gerekli adımlar atıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde düzenlenen ''Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi''nde gençlerle bir araya geldi.

Demokrat Parti ve Menderes dönemi, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı.

TERÖRİST SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFI ÇIKAN HDP'Lİ SORULDU

Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel'i soran kız öğrenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Demokrasiye inanmış bir genç olarak demkrosinin simgesi olan meclisimizde, terör kamplarına gitmiş, teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum. Bu konuyla ilgili bir adım atılacak mı?" dedi.

"SÜRATLE DOKUNULMAZLIKLARININ KALDIRILMASIYLA İLGİLİ ADIMLAR ATILDI"

Erdoğan, genç kızın sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

"Ne demek sorulur mu bu?! Adımlarımızı attık zaten, biz bu parlamentoda bunları görmek istemiyoruz dedik ve hemen müracaatımızı yaptık. Ve şu anda da 14 kişi onunla beraber olan var. Ve süratle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili adımlar atıldı. Hatta bu kişi -ismini anmamıza gerek yok- sözde milletvekili onun diğerlerinden dosyasını ayırıp bir an önce onunla ilgili adım atılsın diye de Meclis Başkanı ile bunu ayrıca konuştuk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li soruldu VİDEO

