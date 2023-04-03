Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek Togg'lar Külliye'de Biri Anadolu şahsi kullanım için, diğeri Gemlik makam aracı olarak kullanımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilecek 2 yerli ve milli araç Togg, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan araçları teslim aldı.

AA

Türkiye'nin yarım asırlık hayali gerçek oldu.

Yerli ve milli araç Togg artık hayal değil.

Togg artık teslimata başladı...

Ön sipariş süreci tamamlanan Togg’un hak sahibi olan 20 bin kişi belirlendi.

177 binden fazla başvurunun yapıldığı çekilişle 20 bin kişi teslimat için hak kazandı.

Bu kapsamda 2 aracın da hayalin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve makam aracı olarak kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na takdim edilmesi kararlaştırıldı.

Biri Anadolu diğeri Gemlik model iki araç bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirildi.

Cumhurbaşkanı ilk Togg'u teslim aldı

Türkiye'nin en büyük hayallerinden biri olan yerli üretim araçların ilk ikisi Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'a törenle teslim edildi.

Külliye bahçesine çekilen araçlardan Gemlik olan Erdoğan'ın makam aracı olarak kullanılacak. Aracın plaka bölümüne Cumurbaşkanlığı forsu yerleştirildi.

Anadolu modeli ise şahsi aracı olacak.. Emine Erdoğan adına tescillenen aracın plakasındaki EE ibaresi ise dikkat çekti.

Araçları teslim alan Cumhurbaşkanı kısa bir konuşma yaptı.

"Togg'u bugünden itibaren yollarda görmeye başlıyoruz"

"Tekerine taş değmesin" diyen Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: