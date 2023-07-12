Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin AB üyeliği süreci soruldu NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "NATO'da İsveç'e onay verdiniz. bu Türkiye'nin AB'ye katılım için de yolculuğun bir başlangıcı mıdır?" sorusuna "'Ağzın bal yesin. Temennim odur ki aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım." yanıtını verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Litvanya’nın başkenti Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi sona erdi.. Dünyanın dört gözle takip ettiği zirvede, liderler önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bunlardan en önemlisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile yaptığı 3'lü görüşme oldu. Görüşme sonrası mutabakata varıldı.. İsveç, Türkiye'nin AB üyeliğine aktif destek verecek Görüşmede İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği vurgulandı. Ayrıca İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Bu durum zirvenin gündemine oturdu.. Zirve sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin AB üyeliği süreci soruldu Bir gazeteci Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onaya değindi. Gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan "NATO'da İsveç'e onay verdiniz. bu Türkiye'nin AB'ye katılım için de yolculuğun bir başlangıcı mıdır?" sorusunu yöneltti. "Ağzın bal yesin" Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu yanıtı verdi: 'Ağzın bal yesin'. Temennim odur ki aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım. İlginizi Çekebilir İsveç, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek verecek Haberin Detayları