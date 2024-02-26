Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan doğum günü sürprizi Bugün yeni yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Kısıklı'daki konutunun yakınında bulunan pastaneye gelen vatandaşlar, doğum günü kutlaması yaptı.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Yerel seçim kapsamında da miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ara vererek çalışmalarına İstanbul'da devam etti.

Kısıklı'daki konutundan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılışına katılmak üzere ayrılan Cumhurbaşkanı'nı ise bekleyen bir sürpriz vardı...

Doğum gününe özel gençlerden pasta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 70 yaşına girdi. Yeni yaşı için çok sayıda siyasi isimden telefon alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sürpriz ise vatandaşlardan geldi.

Vatandaşlar, ellerinde pasta ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracını durdurup tebrikleri kabul etti.

Ardından pastayı da tadan Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları da doğum günü vesilesiyle doğum günü pasta ikramına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araçtan indiği sırada AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nın 'İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun' pankartı da açıldı.

Erdoğan'ın etrafını saran ve pastasını ikram eden gençler, "Allah'a emanet ol" şeklinde de tezahürat yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılışına katılmak üzere Kısıklı'dan ayrıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)