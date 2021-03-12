Erdoğan, mutasyonlu koronavirüsteki dalgalanmaya işaret ederek, buna rağmen şartları zorladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan kararlara dair ve yeniden kapanma olup olmayacağı yönünde bir soru yöneltildi.

Bilim Kurulu kararlarına göre hareket ettiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranlar, kafeler, kuaförler gibi işletmeler konusunda şartları zorladıklarını belirtti.

Aşı anlaşmalarına da değinen Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ"

"Bütün bu konuları daha çok Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığı'nın koordinesinde götürüyoruz. Bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda tüm dünyada olduğu gibi bizde de böyle bir sıkıntı var.

Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle mümkün olduğunca restoranlar, kafeler, kuaförler... Aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız.

"ALDIĞIMIZ KARARIN ARKASINDA DURMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak, vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden kapanma olacak mı sorusu ViDEO





AŞI ANLAŞMALARI



Aşı konusunda şu anda Çin'le bir anlaşmamız var. Oradan aldığımız ve alacağız aşılar devam ediyor. Bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da devam ediyor.

Rusya ile bir anlaşmamız var. Rusya ile görüşmelerimiz sağlık bakanlıkları arasında devam ediyor.