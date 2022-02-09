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- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren paylaşımlarla ilgili son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren paylaşımlarla ilgili son durum
- AA
- 09.02.2022 - 11:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı.
Evinde karantinasının biteceği günü bekleyen Erdoğan çifti için sosyal medyada provokatif ve hakaret içeren 64 paylaşım yapıldı.
6 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROLE HÜKMEDİLDİ
Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Karaman Cumhuriyet başsavcılıklarınca bu paylaşımlar için soruşturma başlatıldı.
Yapılan işlemler sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. 3 kişi gözaltı sonrası serbest bırakıldı, 23 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.
YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR
Ayrıca yurt dışında yaşadığı belirlenen 6 kişi hakkındaki işlemler tamamlandı.
Bu kişilerden Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
YENİ PAYLAŞIMLARIN TESPİTİ SÜRÜYOR
Diğer kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik işlemler devam ederken yeni paylaşımların tespiti ise sürüyor.