Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren paylaşımlarla ilgili son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren paylaşımlarla ilgili son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşinin koronavirüse yakalanması sonrası sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlar yapan şüphelilerden 6’sı için adli kontrole hükmedildi, 26 kişi serbest kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı.

Evinde karantinasının biteceği günü bekleyen Erdoğan çifti için sosyal medyada provokatif ve hakaret içeren 64 paylaşım yapıldı.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROLE HÜKMEDİLDİ

Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Karaman Cumhuriyet başsavcılıklarınca bu paylaşımlar için soruşturma başlatıldı.

Yapılan işlemler sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. 3 kişi gözaltı sonrası serbest bırakıldı, 23 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR

Ayrıca yurt dışında yaşadığı belirlenen 6 kişi hakkındaki işlemler tamamlandı.

Bu kişilerden Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

YENİ PAYLAŞIMLARIN TESPİTİ SÜRÜYOR

Diğer kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik işlemler devam ederken yeni paylaşımların tespiti ise sürüyor.