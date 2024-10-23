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İHA

TUSAŞ'a alçak saldırı..

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi.

4 kişinin şehit olduğu, 14 kişinin ise yaralandığı saldırı sonrası BRICS Zirvesi nedeniyle Kazan'da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısını şiddetle kınadı.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' İDEALİMİZİN TİMSALİ OLAN SAVUNMA ATILIMLARIMIZI HEDEF ALAN ALÇAKÇA BİR SALDIRI"

Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve 'Tam Bağımsız Türkiye' idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır.

"HİÇBİR ŞER ODAĞI EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKTIR"