Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı Çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taksim miting yeri değildir. 1 Mayıs için yapılan dayatmaları masum bulmuyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Tüm çalışanlar yarın etkinliklere izin verilen alanlarda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak..

İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarla, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nın kutlamalara kapalı olduğu duyuruldu.

Ancak bazı sendika ve muhalefet partileri Taksim'de ısrarcı..

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geldi.

Ankara'da düzenlenen 13. Çalışma Meclisi Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

"Taksim miting yeri değildir"

Taksim'de kutlama tartışmalarına da değinen Erdoğan, Taksim'in miting yeri olmadığını vurgulayarak "1 Mayıs için yapılan dayatmaları masum bulmuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

1 Mayıs tarihi ülkemizde yıllarca sokak olaylarının sembolü olarak görüldü. 2008'de 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü ilan ederek buna son verdik.



Son günlerde muhalefet ve bazı marjinal yapılar Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs'ın bayram havasına gölge düşürmeye çalışıyor.



İstanbul'da gösteri, yürüyüş, miting alanları bellidir. Gerekli izin ve tedbirler alındığı sürece herkes barışçıl protestosunu yapabilir.



Taksim miting yeri değildir. 1 Mayıs için yapılan dayatmaları masum bulmuyoruz.

"55 ilimizde 103 etkinliğe izin verilmiştir"