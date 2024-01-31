Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 yıl sonra ilk ziyaret: Mısır'a gidiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 10 yıl sonra Mısır’a bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. Ziyarette Gazze’deki Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması ve savaşın sona erdirilmesi ele alınacak.

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Türkiye ve Mısır arasındaki soğuk rüzgarlar son dönemde sona erdi.

2013 yılında ilişkileri sekteye uğrayan iki ülke arasındaki buzlar, 10 yıl sonra erimeye başladı.

Bu çerçevede Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler normale dönmeye başladı.

Büyükelçiler atandı

Olumlu adımlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar sonra Mısır’a büyükelçi atamasıyla resmileşti. Bu adıma karşılık olarak ise Mısır'dan Ankara'ya büyükelçi ataması gerçekleşti.

İki ülke arasında karşılıklı elçilik atama kararı sonrası ilişkiler iyice ivme kazandı.

10 yıl sonra ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 10 yıl aradan sonra Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre ziyaretin 14 Şubat tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Gazze ana gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde masada İsrail-Hamas savaşı ve Ankara ile Kahire arasında Doğu Akdeniz’de işbirliğini artırma hedefleri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin yapacağı görüşmede, Gazze’deki Filistinlilere insani yardım ve savaşın sona erdirilmesi için atılacak adımların konuşulması bekleniyor.

Son ziyaret 2013 yılındaydı

Söz konusu ziyaret, 2013’ten bu yana Mısır’a yapılan ilk ziyaret olacak.

Yıllar sonra ilk görüşme Katar'da gerçekleşmişti

2022 yılının aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Sisi, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nın açılışında bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından ise iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yükseltilerek karşılıklı büyükelçi atanması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turu sonrasında ise Sisi, Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etmişti.

İki lider arasındaki son görüşme ise geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da düzenlenen G-20 gerçekleşmişti.