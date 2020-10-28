Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 120 yaşında koronayı yenen Menica Nine'ye telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta koronavirüsü yenen 120 yaşındaki Menica Encü ile telefonda görüntülü konuşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'ta koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan 120 yaşındaki Menica Encü ile görüntülü görüştüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Menica Encü'ye geçmiş olsun dileklerini iletti, onun ve ailesinin Mevlid Kandili'ni tebrik etti.

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"RABBİM ŞİFALAR VERSİN"

Menica Encü'nün aile bireylerinin de katıldığı görüşmede Erdoğan, "Menica teyze geçmiş olsun. Mevlit gecen mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Bu gecenin hürmetine inşallah Rabbim şifalar versin." dedi.

Encü'nün sağlık durumu hakkında aile üyelerinden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim inşallah Menica teyzemizi bütün aileye bağışlasın. Rabbim dualarınızı kabul buyursun. Bütün aileye selamlar, sevgiler, saygılar. Menica teyzenin ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Menica Encü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Allah sizden razı olsun. Allah size uzun ömürler versin. Allah size güç, kuvvet versin. Allah devletimize zeval vermesin" diyerek, dua etti.