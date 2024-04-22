Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Irak ziyareti: Masada neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 yıl sonraki kritik ziyaretinin ana gündem maddesi, terörle mücadelede iş birliği. Masada olan diğer önemli konular ise Irak-Türkiye petrol boru hattı ve iki ülke arasında ticaret hacmini artıracak Kalkınma Yolu Projesi...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra Irak'a gitti.

Irak'a günübirlik ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı başkent Bağdat oldu.

Erdoğan'ın Bağdat'tan sonraki ikinci durağı ise Erbil...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat’a ilk olarak Iraklı mevkidaşı Abdüllatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat temaslarının ardından Erbil'e gelecek ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelecek.

Ziyaretin en önemli gündem maddeleri arasında ise terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve Türkiye'ye doğalgaz ve petrol akışı yer alıyor.

Ana gündem terörle mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin en önemli gündem maddesi, terörle mücadele olacak. Yapılacak olan anlaşma kapsamında, terör örgütü PKK ile mücadele ve sınır güvenliği başlıklarında iş birliği alanları görüşülecek.

Terörle mücadelede iki ülke arasında doğrudan iletişimin sağlanabilmesi için Ortak Harekat Merkezi kurulması, sınır güvenliği konusunda Irak Güvenlik Güçlerine teknik destek verilmesi, İstihbarat paylaşımı gibi başlıklar masada olacak gündem maddeleri olarak yer alıyor.

Geçtiğimiz ay Bağdat'ta düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nde yasa dışı örgüt olarak metne giren PKK'nın bu ziyaretle terör örgütü olarak nitelendirilmesi, Ankara'nın beklentileri arasında yer alıyor.

Kalkınma Yolu Projesi ve petrol boru hattındaki son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin yükseltilmesine dönük adımlar da ele alınacak. Kalkınma Yolu Projesi, masadaki en önemli ticari gündem olacak.

İki ülke arasında ticaret hacminin, Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla 2030 yılında 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

10 yıldan bu yana kapalı olan Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmalarda gelinen son durum değerlendirilecek.

Su sorunu da masada

Kritik görüşmedeki bir başka konu başlığı ise Irak’ın su sorunu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın su konusundaki beklentisini bildiklerini, bunun karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

Bu yönde de önemli adımlar atılması bekleniyor.

30'a yakın anlaşma

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı mevkidaşı Abdüllatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek.

Ardından iki ülke arasında, güvenlikten, enerjiye, ticaretten, su kullanımına, ulaştırmadan, sağlığa kadar pek çok alanı içeren bir stratejik çerçeve anlaşmasına imza atılacak.

Ayrıca iki ülke kabine üyeleri karşılıklı olarak 30'a yakın anlaşmaya imza atacak. Anlaşmaların takibi için ise bakanlıklar arasında çalışma komiteleri oluşturulacak.

Türkiye'nin Kuzey Irak'a operasyon hazırlığı

Türkiye uzun süredir, Irak'daki terör hedeflerinin yok edilmesi üzerinde çalışıyor.

Bu amaçla mayıs genel seçimlerinin hemen arkasından diplomatik ve askeri hazırlıklar başladı.

Bu kapsamda göreve gelmesinden kısa süre sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ayağının tozuyla ağustos ayında Irak ziyareti gerçekleştirdi.

Akabinde MİT Başkanı İbrahim Kalın Ocak 2024'te, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şubat ayında Irak'ta hem merkezi hem de Kürt yönetimiyle temaslarda bulundu.

Mart ayının başında ise Ankara'ya gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

13 Mart'ta ise Türkiye Irak sınırında askeri heyetler bir sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirirken, daha sonra Fidan, Güler ve Kalın, Bağdat'ta düzenlenen terör zirvesine katıldı.