Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs yorumu: Yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum Katıldığı canlı yayında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanlardaki coşku ve anketlere bakıldığında zafere doğru gittiklerini belirtti.

ensonhaber.com

Büyük seçimlere tam olarak 13 gün kaldı.

Zaman daralırken, cumhurbaşkanı adayları ve partiler seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şehir şehir gezerek mitinglerinde vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yandan da katıldığı canlı yayınlarda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor..

TRT Türk, ATV Avrupa, Euro D, Euro Star, Kanal 7 Avrupa ortak yayınında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine değindi.

"14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum"

Sandıktan çıkan sonuçla yeni bir rekor kıracaklarına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanlardaki coşku ve anketlerdeki durumunu yorumladı:

Seçimlere katılım oranı bir yılda yüzde 36'lara daha sonra yüzde 40'lara ulaştı. 2018 seçiminde bu oran yüzde 50'leri aştı. Son 21 yılda oy kullanmanın yanında daha önce hayal edilemeyen pek çok adım attık. Teknolojinin imkanlarını kullanarak vatandaşlarımın işlemlerini elektronik ortamda kolaylaştırdık.



Pasaport harçlarını yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için yarı yarıya indirdik. Türkiye'ye gelen vatandaşların araçlarını ülkemizde kullanabilme sınırlarını 2 yıla çıkardık. Muhalefet yurtdışı ile ilgili bugüne kadar ne yaptı. Biz birçok adımları attık. Vatandaşlarımız 177 merkez ile 46 gümrük kapısından oylarını kullanabilecek.



Son 21 yılda daha önce hayal dahi edilemeyen birçok adım attık. Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın araçlarını sınırlar içerisinde kullanabilme sürelerini 2 yıla çıkardık.



Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum.

"Meydanların dili derseniz hamdolsun, 14 Mayıs gümbür gümbür zafere gidiyoruz"

Türkiye'nin gücü arttıkça vatandaşımızın itibarı da artıyor. Vatandaşlarımdan ellerindeki gücü en iyi şekilde kullanmalarını istirham ediyorum. 14 Mayıs bu bakımdan büyük önem arz ediyor.



Muhalefet bizim insanımızı tanımıyor. Muhalefet, hükümetin başarılarını gören hiç kimseden hazzetmiyor. Bu zihniyeti milletimizin vicdanına havale ediyoruz.



Şu anda meydanların dili ile konuşursak farklı bir tablo var. Meydanların dili derseniz hamdolsun 14 Mayıs gümbür gümbür zafere gidiyoruz. Bunlara da baktığımız zaman hamdolsun lehte bir havayı anketlerde de görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Azerbaycan '1000 kalıcı konut yapmak istiyorum' dedi. Dün de onun temellerini attık. Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımız yardıma koştular. Biz bu yapılanları asla unutmayacağız. Yaralarımızı da beraberce saracağız.



AFAD'ımız Kızılay'ımız bu süre içinde yoğun bir çalışma içinde oldular. Arama kurtarma ekipleri ile çok iyi bir diyaloğun içinde oldular. Tabi ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.



14 tane köy evini sahiplerine teslim ettik. Bizim için önemli olan süratle buralarda kalıcı konutların yapılması. Hatay'da demir çelikten bir hastane yapımı var. Bunları da 3-6 ay arasında bu hastaneleri de bitirerek insanımıza kazandıracağız.

Muhalefete tepki: Ben görevi bunlardan aldığımda İstanbul çöptü

Depremden dolayı anket yapmak zorlaştı. Anketlerde de lehte bir tablo görüyoruz. Saha şu ana diğerlerinde böyle bir tablo yok. Saha da biz varız diyor arkadaşlarımız. Bu seçimde tabii biz farklı bir atak yaptık. Hepsini sahaya sürdük, aday yaptık. 17 18 tane bakan şu an arazide. Onlar Bay Bay Kemal gibi palavra atmıyorlar, yapılmış olanı konuşuyorlar. Giresun'da fındığa 4 dolara verecekmiş. Aman Allah'ım ne yalanlar.



Bu tür yalanlarını biliyoruz da şimdi İzmir'de diyor ki daha iyi bir İzmir, Ankara, İstanbul diyor. Ben buradan yurt dışındaki kardeşlerime sesleniyorum. 4 yıldır İstanbul'u Ankara'yı siz yönetiyorsunuz daha iyi bir İstanbul'a getirebildiniz mi? Daha iyi bir Ankara getirebildiniz mi? Bunlar çöp, çukur... Ben görevi bunlardan aldığımda İstanbul çöptü. Ben bunlardan aldığımda Haliç'in dibindeki çamuru naklettik. Şu anda orada çocuk parkı var. Bununla kalmadık hemen Haliç'in kıyısında Haliç Kongre Merkezi'nin temelini attık.



Bunlar kültür sanattan bahsediyor ya ne kültür sanatı ya kültür sanatı da biz yaptık. Aynı durum şimdi İzmir'de var. Körfez kokudan geçilmiyor. Ankara'da havalimanı var. Melih Bey'in döneminde yapıldı, yolu belediye yaptı. Ankara havalimanına kavuştu. İzmir'de havalimanı yoktu. Adnan Menderes havalimanın yaptık. İstanbul-İzmir arası 7 buçuk saatti 3 buçuk saatte indirdik. İyi bir İzmir diyorsan iyi bir İzmir'i biz yaptık. Sağ olsun burada Binali Yıldırım'ın da çok etkisi var. Sen ne yaptın de. Benim yurtdışındaki vatandaşımın bunları bilmesi lazım.

"HDP'den bir temsilcisi Diyanet'i kapatacağız demiş. AK Parti'nin iktidar, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede kesinlikle böyle bir şeyi yapamazlar"

Geçenlerde HDP'den bir temsilci konuşma yapıyor diyor ki; "Biz Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacağız" neymiş... Yeni bir başkanlık kuracaklarmış. AK Parti'nin iktidar, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede kesinlikle böyle bir şeyi yapmaları mümkün değil, bunlara biz gereken cevabı veririz. Bu ülke tamamiyle yüzde 99'u müslüman olan bir ülke. Devletimiz vatandaşımızın arkasındadır.

"Avrupa'daki ırkçı saldırılar"

Almanya'daki İslam düşmanlığı ayrımcılık, Batı'da kanser gibi yayılıyor. Batı bunla yüzleşme cesaretini henüz gösteremiyor. Almanya'da 8 vatandaşımın hayatını kaybettiği NSU olayında iç rahatlatıcı bir karar çıkmadı.



Tabii bunların biz takipçisi olacağız. Mahkemelerde takip edeceğiz, gerekirse uluslararası mahkemelere götürecek, tazminat almaya çalışacağız. Yurtdışında Kuran'ı Kerim' e yönelik saldırılar attı. Bunları takip edeceğiz. Diyanet işleri Başkanlığı bir dayanışma topluluğu oluşturdu.

Maden ocağı işçilerine müjde: 2 bin yeni işçi alınacak

TTK'ya ait maden ocaklarında 2 bin yeni işçi yaz aylarında işe başlamış olacak. Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum.

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