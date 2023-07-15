Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz için bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. 7 yıl önce FETÖ'cü hainler, vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. Ülkesini hainlere teslim etmek istemeyen millet ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara koştu. Darbe girişimi sırasında Marmaris'te olan ve suikast girişiminden kurtularak İstanbul'a inen Erdoğan, vatandaşlarını yalnız bırakmadı. Darbenin bastırılmasından sonra hainelere hesap sorulacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, şehitleri ve gazileri de unutmadı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde de bir mesaj yayınlayan Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun." dedi. "Darbecilere geçit vermeyen kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" 15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine

sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle

şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.



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