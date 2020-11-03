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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18'inci yıl paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı.
    • AA
    • 03.11.2020 - 20:54
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 21:20
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18'inci yıl paylaşımı

    AK Parti, bugün iktidardaki 18'inci yılını kutluyor.

    Kutlama kapsamında Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip, Erdoğan, da Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

    "MİLLETE HİZMETTE 18 YIL"

    Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Millete Hizmette 18 Yıl" hashtagine yer vererek, "AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 18 inci yıl paylaşımı #1

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