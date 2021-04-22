Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek İstişare Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Soykırım iftirasına arka çıkanlara karşı hakikati savunacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldı.

YİK üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni anayasanın mümkün olan en geniş uzlaşıyla hazırlanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

YENİ VE SİVİL ANAYASA VURGUSU

Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletin kararıyla yeni ve sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etti.

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARINA CEVAP

Erdoğan, sözde "Ermeni soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Toplantının başında Kurul üyeleri, vefat eden eski Meclis Başkanı ve Başbakan, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut’a Allah’tan rahmet dilemişlerdir.

KURUL ÜYELERİ, YENİ ANAYASA'YA İHTİYAÇ VAR DEDİ

Yeni ve sivil bir Anayasa’nın milletimizin beklentisi ve ülkemizin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kurul üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni Anayasa’nın ülkemizin birliğini, gücünü, istikrarını, güvenliğini, kazanımlarını pekiştirecek bir çerçevede ve mümkün olan en geniş uzlaşı süreciyle hazırlanması üzerine görüşlerini dile getirmişlerdir.

Demokrasimizi hazmedemeyen anti-demokratik zihniyetin temsilcilerinin türlü sıfatlarla kendilerini hala gösterebildiğini belirten Kurul üyeleri, Türkiye’nin 2002 sonrası yaşadığı demokratikleşme adımlarının önemine işaret ederek, 15 Temmuz darbe girişiminde milletimizin siyasi iradesine nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiğini, darbe ve vesayet heveslilerinin bundan sonra asla umduklarını bulamayacağını vurgulamışlardır.





"MİLLETİMİZİN BEKLENTİLERİNE UYGUN YENİ ANAYASA YAPIMI"

Sayın Cumhurbaşkanımız, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletimizin kararıyla yeni ve sivil bir Anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etmiş; ülkemizin ihtiyaçlarına, milletimizin beklentilerine uygun yeni Anayasa yapımı için var güçleriyle çalışacaklarını belirtmiştir.

Milli iradeye sahip çıkarak demokrasi karşıtı her türlü girişim ve söylemle kararlı şekilde mücadele edeceklerinin altını çizen Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin ilerleyişinin hiçbir şekilde durdurulmayacağını dile getirmiştir."